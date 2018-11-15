СМИ: "ПСЖ" вел переговоры с Мароттой, но он выбрал "Интер"

Бывший генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта общался с представителями "ПСЖ" по поводу возможной работы, сообщает Football Italia. До этого сообщалось, что он получит должность в "Интере".

Сообщается, что переговоры прошли несколько дней назад. Однако сомнения парижского клуба привели к тому, что функционер решил принять предложение "Интера". В новом клубе он может занять аналогичный пост.

До этого появилась информация, что Маротта подпишет договор на три года с "Интером". Его зарплата может достигать трех миллионов евро за сезон с учетом бонусов и премий.

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