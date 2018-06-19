СМИ: Наингголан сказал фанатам "увидимся в Милане"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан сказал фанатам римлян, что следующий сезоне, скорее всего начнет в "Интере", сообщает Football Italia со ссылкой на итальянские издания.

По данным СМИ, 30-летний бельгиец сегодня побывал на тренировочной базе "Ромы", однако уехал до появления главного тренера Эусебио Ди Франческо и отправился в расположенный неподалеку ресторан. Там он встретил нескольких фанатов "волков", которым сказал "увидимся в Милане", очевидно, намекая на скорый переезд в "Интер".

Ранее сообщалось, взамен "нерадзурри" могут отдать "Роме" двух молодых игроков, а также 30 миллионов евро.

Напомним, Наингголан выступает за "Рому" с 2014 года. В прошедшем клубном сезоне он сыграл в 42 матчах и забил шесть голов.