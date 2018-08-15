СМИ: "Милан" хочет продать Монтоливо, но он не собирается уходить

Полузащитник "Милана" Риккардо Монтоливо не планирует уходить из клуба этим летом. Как сообщает Sportitalia, 33-летнего хавбека проинформировали, что он не входит в планы главного тренера Дженнаро Гаттузо. Тем не менее, сам футболист хочет остаться в "Милане" до конца контракта, который истекает в июне 2019 года.

Монтоливо перешел в "Милан" в 2012 году и был капитаном команды, пока в прошлом сезоне не передал повязку Леонардо Бонуччи. В сезоне-2017/18 на его счету 26 матчей и 3 гола во всех турнирах.