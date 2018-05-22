СМИ: Анчелотти договорился с "Наполи"

Карло Анчелотти договорился с президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом и согласился возглавить клуб, сообщает Corriere dello Sport. Сделка может сорваться лишь в том случае, если Маурицио Сарри все же решит остаться в неаполитанском клубе.

По данным издания, Анчелотти провел переговоры с Де Лаурентисом во время вчерашнего прощального матча Андреа Пирло. Там они договорился обо всех подробностях контракты. Отмечается, что вариант с "Наполи" стал приоритетным для 58-летнего специалиста после того, как он не дождался приглашения в "Арсенал".

Напомним, Анчелотти не работает с весны 2017 года, когда покинул мюнхенскую "Баварию".