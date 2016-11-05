Симоне Индзаги: "Мне нравится в "Лацио", и я надеюсь добиться здесь успеха"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги подчеркнул в преддверии матча 12-го тура чемпионата Италии с "Наполи", что не думает о своем будущем в клубе, а полностью сосредоточен на предстоящей встрече. Команда под его руководством занимает четвертое место в турнирной таблице.

– Сейчас я сосредоточен только на матче с "Наполи", – приводит Tmw слова Индзаги. – Мне нравится в "Лацио", и я надеюсь добиться здесь успеха. Понимаю, какие ожидания имеются в отношении меня. Думаю, мнение о моей работе может измениться. Впереди нас ждет важнейший матч.