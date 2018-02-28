Сандру, Манджукич и Коста - в атаке "Ювентуса" на матч Кубка Италии против "Аталанты"

Стали известны составы на ответный матч полуфинала Кубка Италии "Ювентус" - "Аталанта". У туринцев с первых минут в атаке сыграют нападающие Дуглас Коста, Марио Манджукич и защитник Алекс Сандру.

Напомним, что первая игра, проходившая в Бергамо, завершилась победой "Старой синьоры" со счетом 1:0.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Ювентус": Буффон - Асамоа, Кьеллини, Бенатиа, Лихтштайнер - Матюиди, Пьянич, Маркизио - Сандру, Манджукич, Коста.



Запасные: Щенсны, Пинсольо, Ругани, Барцальи, Хеведес, Дибала, Стураро, Хедира.

"Аталанта": Бериша - Манчини, Кальдара, Мазиелло - Хатебур, де Рон, Фройлер, Спинаццола - Кристанте - Иличич, Гомес.

Запасные: Росси, Риццо, Паломино, Корнелиус, Кастань, Гозенс, Голлини, Мелегони, Хаас, Барроу.

Напомним, что матч "Ювентус" - "Аталанта" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.