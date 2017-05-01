Салли Мунтари: "Меня оскорбляли даже дети"

Полузащитник "Пескары" Салли Мунтари после матча 34-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (0:1) отметил, что среди болельщиков, которые выкрикивали в его адрес расистские кричалки, были дети. Игрок покинул поле в знак протеста после того, как получил желтую карточку от арбитра, которого просил остановить встречу. Судья утверждал, что ничего не слышал.

- Оскорбления скандировали с самого начала матча, - приводит Sky слова Мунтари. - Я заметил, что среди этих болельщиков были дети, а родители не сказали им ни слова. Я пытался их успокоить, а арбитр сказал, чтобя я успокоился сам. Поэтому я разозлился. Почему судья наказал меня, а не остановил игру? Арбитр должен действовать иначе. Я жертва в этой ситуации.