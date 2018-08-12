Роналду дебютирует за "Ювентус" в матче со второй командой клуба

Португалец Криштиану Роналду впервые сыграет в майке туринского "Ювентуса" в игре против второй команды клуба.

Игра состоится на стадионе в городе Виллар-Пероза, недалеко от Турина.

Роналду перешел из мадридского "Реала" в "Ювентус" в июле, цена его трансфера составила 112 миллионов евро.

Первый офииальный матч туринский клуб проведет в рамках чемпионата Италии 18 августа против "Къево".