Роналду дебютирует за "Ювентус" в матче со второй командой клуба

Португалец Криштиану Роналду впервые сыграет в майке туринского "Ювентуса" в игре против второй команды клуба.
Игра состоится на стадионе в городе Виллар-Пероза, недалеко от Турина.
Роналду перешел из мадридского "Реала" в "Ювентус" в июле, цена его трансфера составила 112 миллионов евро.
Первый офииальный матч туринский клуб проведет в рамках чемпионата Италии 18 августа против "Къево".
👇 Le formazioni di Juve A 🆚 Juve B #VillarPerosa #ForzaJuve pic.twitter.com/HKK4iggkEY– JuventusFC (@juventusfc) August 12, 2018