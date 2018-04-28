"Рома" разгромила "Кьево", играя с 56-й минуты в меньшинстве

"Рома" на своем поле со счетом 4:1 победила "Кьево" (4:1) в 35-м туре чемпионата Италии. Дубль в составе победителей оформил форвард Эдин Джеко. С 56-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления защитника Жуана Жезуса. На 59-й минуте при счете 0:2 нападающий гостей Роберто Инглезе не смог реализовать пенальти.



"Рома" с 70 очками занимает третье место в турнирной таблице. "Кьево" с 31 баллом располагается на 17-й позиции.

Чемпионат Италии

35-й тур

"Рома" - "Кьево" - 4:1 (2:0)

Голы: Шик, 9 (1:0). Джеко, 40 (2:0). Эль-Шаарави, 65 (3:0). Джеко, 67 (4:0). Инглезе, 88 (4:1).

Нереализованный пенальти: Инглезе (Кьево), 59 (вратарь)

"Рома": Алиссон, Коларов, Фасио, Жуан Жезус, Бруну Перес, Де Росси, Наингголан, Л.Пеллегрини (Гоналон, 79), Джеко (Жерсон, 84), Эль-Шаарави, Шик (Манолас, 60).

"Кьево": Соррентино, Томович, Каччаторе, Бани (Гамберини, 46), Хетемай, Радованович, Кастро (Бирса, 79), Ригони, Депаоли (Ярошиньски, 28), Инглезе, Пуччарелли.

Предупреждения: Коларов, 24. Хетемай, 28. Бирса, 90+1. Наингголан, 90+2.

Удаление: Жуан Жезус (Рома), 56.

Судья: Кальварезе