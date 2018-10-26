Президент "Ювентуса" - об обвинениях Роналду: "Я совершенно спокоен"

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли не обращает внимания на обвинения в адрес нападающего Криштиану Роналду. Американка Кэтрин Майорга, напомним, обвинила португальца в изнасиловании.

– Я совершенно спокоен, – цитирует A Bola Аньелли. – Мы с ним обсудили это. Он показался мне искренним, а его действия только подтверждают его честность.

Это личное дело, но я уже говорил, что мои двери открыты для всех. Мы здесь готовы поддержать любого, женщину или мужчину, если думаем, что они ведут себя правильно.