Полиция выдала ордер на забор ДНК Роналду в связи с делом об изнасиловании

Полиция Лас-Вегаса санкционировала забор ДНК форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду по делу об изнасиловании, информирует The Wall Street Journal.

Cотрудники правоохранительных органов хотят понять, совпадают ли образцы генетического материала игрока с найденными на платье Кэтрин Майорги, которая обвиняет его в изнасиловании. Ордер уже направлен в судебные службы Италии.

Ранее 34-летняя модель обвинила Роналду в изнасиловании, которые якобы случилось в 2009 году в Лас-Вегасе. Отмечается, что в 2010-м она получила от представителей футболиста 375 тысяч долларов за неразглашение данной информации, но в сентябре 2018 года она выступила с обвинениями в адрес игрока.