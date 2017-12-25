По три игрока "Интера" и "Наполи" - в символической сборной серии А

Портал Goal.com составил символическую сборную чемпионата Италии по итогам 18 туров. Действующий чемпион страны "Ювентус" представлен в этой команде двумя игроками. Еще два футболиста выступают за "Лацио", по три - за "Интер" и "Наполи", еще один - за "Рому".
Полностью символическая сборная серии А выглядит следующим образом:
Самир Ханданович ("Интер") - Мехди Бенатиа ("Ювентус"), Милан Шкриньяр ("Интер"), Калиду Кулибали ("Наполи") - Антонио Кандрева ("Интер"), Жоржинью ("Наполи"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Александр Коларов ("Рома"), Луис Альберто ("Лацио"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсинье ("Наполи").
Напомним, после 18 туров первое место в чемпионате Италии занимает "Наполи", набравший 45 очков. На второй строчку располагается "Ювентус" (44). Тройку лучших замыкает "Интер" (40). Сыгравшие по 17 встреч "Рома" (38) и "Лацио" (36) занимают четвертое и пятое места соответственно.
It's Serie A Team of the Season so far time! 🇮🇹https://t.co/UkryiAKDQT pic.twitter.com/791CD9W7VV– Goal (@goal) 25 декабря 2017 г.
- Ювентус
- Рома
- Лацио
- Интер Милан
- Наполи
- Александр Коларов
- Миралем Пьянич
- Лоренцо Инсинье
- Самир Ханданович
- Чиро Иммобиле
- Антонио Кандрева
- Милан Шкриньяр
- Мехди Бенатиа