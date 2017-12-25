По три игрока "Интера" и "Наполи" - в символической сборной серии А

Портал Goal.com составил символическую сборную чемпионата Италии по итогам 18 туров. Действующий чемпион страны "Ювентус" представлен в этой команде двумя игроками. Еще два футболиста выступают за "Лацио", по три - за "Интер" и "Наполи", еще один - за "Рому".

Полностью символическая сборная серии А выглядит следующим образом:

Самир Ханданович ("Интер") - Мехди Бенатиа ("Ювентус"), Милан Шкриньяр ("Интер"), Калиду Кулибали ("Наполи") - Антонио Кандрева ("Интер"), Жоржинью ("Наполи"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Александр Коларов ("Рома"), Луис Альберто ("Лацио"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсинье ("Наполи").

​Напомним, после 18 туров первое место в чемпионате Италии занимает "Наполи", набравший 45 очков. На второй строчку располагается "Ювентус" (44). Тройку лучших замыкает "Интер" (40). Сыгравшие по 17 встреч "Рома" (38) и "Лацио" (36) занимают четвертое и пятое места соответственно.