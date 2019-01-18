13:13 | Футбол — Италия

Паоло Мальдини заблокировал возможный трансфер Езила в "Милан"

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Спортивный директор "Милана" Паоло Мальдини и исполнительный директор команды Иван Газидис не дали состояться возможному трансферу Месута Езила из "Арсенала" в "Милан", сообщает Corriere dello Sport.

Отмечается, что Мальдини изначально приветствовал приход Езила, отмечая опыт и уровень 30-летнего полузащитника, но Газидис настоял на том, что этот трансфер не нужен "Милану", потому что красно-черные должны фокусироваться на молодых игроках. Это может стать причиной разногласий между двумя руководителями клуба. 

На данный момент "Милан" занимает пятое место в турнирной таблице серии А с 31 очком в активе после 20 матчей.

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