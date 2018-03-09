16:16 | Футбол — Италия

Отмененные из-за смерти Астори матчи чемпионата Италии перенесены на апрель


Шесть матчей 27-го тура чемпионата Италии состоятся в начале апреля, сообщает официальный сайт серии А. Напомним, что игры были перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины" Давиде Астори 4 марта.

"Удинезе" – "Фиорентина", "Аталанта""Сампдория", "Дженоа""Кальяри" состоятся 3 апреля, а 4-го числа встретятся "Беневенто""Верона", "Кьево""Сассуоло", "Торино""Кротоне". Дата проведения матча "Милан""Интер" все еще не утверждена, так как команда Дженнаро Гаттузо принимает участие в Лиге Европы.

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