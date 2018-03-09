Отмененные из-за смерти Астори матчи чемпионата Италии перенесены на апрель

Шесть матчей 27-го тура чемпионата Италии состоятся в начале апреля, сообщает официальный сайт серии А. Напомним, что игры были перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины" Давиде Астори 4 марта.

"Удинезе" – "Фиорентина", "Аталанта" – "Сампдория", "Дженоа" – "Кальяри" состоятся 3 апреля, а 4-го числа встретятся "Беневенто" – "Верона", "Кьево" – "Сассуоло", "Торино" – "Кротоне". Дата проведения матча "Милан" – "Интер" все еще не утверждена, так как команда Дженнаро Гаттузо принимает участие в Лиге Европы.