"Однажды боец - всегда боец!". "Милан" пожелал здоровья Ибрагимовичу

"Милан" в своем официальном "Твиттере" пожелал здоровья своему бывшему форварду, а ныне игроку "Манчестер Юнайтед" Златану Ибрагимовичу. Шведский форвард получил, возможно, серьезную травму колена в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1) и был заменен в конце второго тайма.

– Однажды боец – всегда боец! Выздоровления и скорейшего возвращения, Ибра! - говорится в сообщении клуба.

Предполагается, что 35-летний швед получил разрыв крестообразных связок колена. Напомним, что в текущем сезоне Ибрагимович провел в составе "Манчестер Юнайтед" 46 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 8 голевых передач.

Once a fighter, always a fighter! Get well and come back soon, @Ibra_official! pic.twitter.com/KHwYnz8yYT – AC Milan (@acmilan) 21 апреля 2017 г.

Жуткая травма Ибрагимовича. Как это было