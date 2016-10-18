Миралем Пьянич: "Ювентус" - это машина для завоевания трофеев"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич заявил, что пришел в туринский клуб для того, чтобы завоевывать трофеи. По словам хавбека, его новая команда подходит для этого лучше всего. Ранее босниец выступал в составе "Ромы", с которой не выиграл ни одного титула.

- Я пришел в "Ювентус", чтобы выигрывать трофеи, - приводит France Football слова Пьянича. - Это нужно мне больше всего, а "Ювентус" - самый походящий клуб для этого. Здесь культура победителей высока на всех уровнях. Перед этим я очень часто становился вторым. В Турине я могу сломать эту традицию. Конечно, у команды были взлеты и падения, но все же это машина для завоевания титулов.