Милан Шкриньяр: "Хочу бросить вызов Месси и Роналду"

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр заявил, что собирается бросить вызов нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду в серии А, а также форварду "Барселоны" Лионелю Месси в Лиге чемпионов. "Нерадзурри" сыграют в группе B, где их соперниками станут "Барселона", ПСВ и "Тоттенхэм".

- Мы хотим добиться успеха в Лиге чемпионов, - цитирует Шкриньяра Football Italia. - Хотя борьба в группе будет тяжелой. На личном уровне я не могу дождаться, чтобы бросить вызов Месси в Европе и Роналду в серии А. Переезд Криштиану в Италию добавит мировой популярности всему чемпионату.

Шкриньяр выступает за "Интер" с 2017 года. В текущем сезоне он провел 2 матча в составе миланского клуба.

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