Маурицио Сарри: "Я заноза в заднице от природы"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри не намерен менять команду в ближайшее время. Также он отметил, что не собирается меняться несмотря на то, что был признан лучшим тренером Италии в прошлом сезоне.

– После этой награды я не стану более политкорректным в интервью, – цитирует Football Italia Сарри. – Я заноза в заднице от природы. Что касается серии А, мне кажется, 20 команд слишком много для чемпионата Италии, и, возможно, нужно что-то изменить. Мое будущее? У меня есть трехлетний контракт с "Наполи". Лига чемпионов? Я не буду смотреть ее, "Наполи" вылетел из Лиги чемпионов, поэтому мне больше не интересен этот турнир.