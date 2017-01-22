Маурицио Сарри: "Наполи" - хорошая команда, но может стать отличной"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри подчеркнул, что матч 21-го тура чемпионата Италии с "Миланом" (2:1) получился непростым. По его словам, неаполитанцам необходимо поверить в собственные силы.

- Мы знали, что матч с "Миланом" будет тяжелым, - приводит Mediaset Premium слова Сарри. Победа далась нам нелегко. "Наполи" контролировал игру до тех пор, пока владел пространством. Как только мы замешкались в середине, сопернику стало проще перекрывать свободные зоны. Было необходимо дожимать их.

Неаполитанцам нужно понять, что они обладают огромным потенциалом. Им не хватает целеустремленности. "Наполи" - хорошая команда, но мы можем стать отличной. Если говорить о психологии, мы сделали большой шаг вперед. В целом, мы показываем себя как зрелый коллектив. Это хороший знак.