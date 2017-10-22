Маурицио Сарри: "Наполи" более мотивирован на чемпионат Италии, чем на Лигу чемпионов"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри после матча 9-го тура чемпионата Италии против "Интера" (0:0) отметил, что его команда потеряла два очка в этой встрече. Также специалист заявил, что для его игроков важнее участие в национальном первенстве, чем в Лиге чемпионов.

– Учитывая нашу игру, количество ударов в створ ворот и территориальное превосходство, мы должны были забирать все три очка, – цитирует Mediaset Premium Сарри. – Думаю, если мы продолжим так играть, то немногие команды смогут отбирать у нас очки.

Честно говоря, я вижу, что моя команда более мотивирована на Серию А, чем на Лигу чемпионов. Мы играли на самом высоком уровне на протяжении 95 минут, в то время как в Манчестере – 55 минут. Лига чемпионов утомляет игроков, хотя это замечательный турнир и мы отдали все возможное, чтобы принять в нем участие.