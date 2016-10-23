Матри принес "Сассуоло" ничью с "Болоньей"

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Болонья" на своем поле сыграла вничью с "Сассуоло" – 1:1. На гол Симоне Верди гости ответили мячом Алессандро Матри, забитым на 87-й минуте. Черно-зеленые идут девятыми в турнирной таблице серии А. "Болонья" занимает 13-ю строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

9-й тур

"Болонья" – "Сассуоло" – 1:1 (1:0)

Голы: Верди, 10 (1:0). Матри, 86 (1:1).

"Болонья": Да Коста, Торосидис, Майетта, Хеландер, Масина, Джемаили, Таидер, Крейчи, Верди (Ди Франческо, 88), Надь (Пульгар, 70), Флоккари (Умар, 80).

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Пелузо, Ачерби, Лирола, Бьондини, Маньянелли (Пеллегрини, 12), Сенси (Политано, 46), Дефрель, Йеммелло (Матри, 72), Риччи.

Предупреждение: Пеллегрини, 77.

Судья: Иррати.

23 октября. Болонья. Стадион Renato Dall'Ara.