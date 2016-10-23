Матри принес "Сассуоло" ничью с "Болоньей"

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Болонья" на своем поле сыграла вничью с "Сассуоло" – 1:1. На гол Симоне Верди гости ответили мячом Алессандро Матри, забитым на 87-й минуте. Черно-зеленые идут девятыми в турнирной таблице серии А. "Болонья" занимает 13-ю строчку.
Чемпионат Италии
Серия А
9-й тур
"Болонья" – "Сассуоло" – 1:1 (1:0)
Голы: Верди, 10 (1:0). Матри, 86 (1:1).
"Болонья": Да Коста, Торосидис, Майетта, Хеландер, Масина, Джемаили, Таидер, Крейчи, Верди (Ди Франческо, 88), Надь (Пульгар, 70), Флоккари (Умар, 80).
"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Пелузо, Ачерби, Лирола, Бьондини, Маньянелли (Пеллегрини, 12), Сенси (Политано, 46), Дефрель, Йеммелло (Матри, 72), Риччи.
Предупреждение: Пеллегрини, 77.
Судья: Иррати.
23 октября. Болонья. Стадион Renato Dall'Ara.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/