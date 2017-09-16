Матч "Рома" - Верона" начнется вовремя, несмотря на оранжевый уровень опасности

Матч 4-го тура чемпионата Италии между "Ромой" и "Вероной" начнется в запланированное время, несмотря на предупреждение метеорологов, сообщает Football Italia. По информации источника, синоптики объявили на день игры оранжевый уровень опасности - ожидается, что в Риме во второй половине дня будет сильный дождь с грозой. порывы ветра достигнут около 10-15 метров в секунду, а влажность воздуха поднимется до 98 процентов.

Оранжевый уровень опасности означает, что погода опасна. В результате стихии возможны человеческие жертвы и материальный ущерб.

Напомним, матч "Рома" - "Верона" состоится сегодня. Начало игры - 21.45 по московскому времени.