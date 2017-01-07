14:15 | ФУТБОЛ — Италия

Матч "Пескара" - "Фиорентина" перенесен

Стадион "Адриатико" занесло снегом. Фото pescaracalcio.com
Стадион "Адриатико" занесло снегом. Фото pescaracalcio.com
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Матч 19-го тура чемпионата Италии между "Пескарой" и "Фиорентиной" перенесен на более поздний срок, сообщает пресс-служба клуба. Встреча, которая была назначена на воскресенье, не состоится в эти выходные, поскольку на регион обрушился сильный снегопад. Поле стадиона "Адриатико" занесло снегом, а на трибунах образовалась наледь, которая может привести к травмам болельщиков. Кроме того, ряд автомобильных дорог был закрыт в целях безопасности. Дата, когда состоится эта встреча, будет объявлена позже.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

вот в Европе хороший календарь! не то что в РФПЛ, когда приходится играть на снегу и в мороз.

14:27

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