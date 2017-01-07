Матч "Пескара" - "Фиорентина" перенесен

Матч 19-го тура чемпионата Италии между "Пескарой" и "Фиорентиной" перенесен на более поздний срок, сообщает пресс-служба клуба. Встреча, которая была назначена на воскресенье, не состоится в эти выходные, поскольку на регион обрушился сильный снегопад. Поле стадиона "Адриатико" занесло снегом, а на трибунах образовалась наледь, которая может привести к травмам болельщиков. Кроме того, ряд автомобильных дорог был закрыт в целях безопасности. Дата, когда состоится эта встреча, будет объявлена позже.