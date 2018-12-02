Массимилиано Аллегри: "Роналду должен всегда забивать пенальти, тогда я его прощу"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал условие, при котором он сможет простить нападающего команды Криштиану Роналду за забитый пенальти в ворота "Юве" в добавленное время второго четвертьфинального матча Лиги чемпионов сезона-2017/18 с "Реалом".

"Роналду постоянно забивает пенальти. Как вы думаете, после того, как он забил нам в том четвертьфинале на 93-й минуте, я позволю еще кому-нибудь так сделать? Чтобы я его простил, ему нужно зарабатывать пенальти и реализовывать их", - цитирует Аллегри AS.

Благодаря пенальти, забитому Роналду, мадридский "Реал" сумел пройти в полуфинал Лиги чемпионов, выбив "Ювентус" из турнира. Летом 33-летний португалец перешел в состав "Старой синьоры". В текущем сезоне он принял участие в 18 матчах команды, в которых забил 11 голов. В частности, форвард забил с пенальти в недавней встрече "Юве" с "Фиорентиной" (3:0).