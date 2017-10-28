Массимилиано Аллегри: "Игуаин должен требовать от себя большего"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы над "Миланом" (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Италии отметил, что теперь команда сосредоточится на игре группового турнира Лиги чемпионов против "Спортинга". Также специалист признал, что игры в Милане всегда складываются неплохо.

– Стоит похвалить игроков, поскольку играть на "Сан-Сиро" всегда тяжело, – цитирует Sky Sky Italia Аллегри. – Мы хорошо сыграли как в атаке, так и в обороне, и победили. Теперь мы будем готовиться ко вторничному матчу Лиги чемпионов против "Спортинга", чтобы укрепить наши позиции.

Игуаин в отличной форме, но он должен улучшать ее, а не стараться ее сохранить. Как обычно, все дело в психологии. Гонсало доджен больше верить в себя, потому что у него потрясающий потенциал. Время от времени он покоится на его лаврах, что плохо как для него, так и для нас. Он должен требовать от себя большего.

Напомним, в матче против "Милана" Игуаин оформил дубль. Первый из этих мячей стал для аргентинца 100-м в серии А. В общей сложности на его счету 101 гол в чемпионатах Италии (71 он забил, выступая за "Наполи", 30 – в составе "Ювентуса").