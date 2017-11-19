Массимилиано Аллегри: "Буффон и Барцальи были слишком расстроены, чтобы играть против "Сампдории"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри объяснил отсутствие вратаря Джанлуиджи Буффона и защитника Андреа Барцальи в стартовом составе на матч 13-го тура серии А против "Сампдории" (2:3) тем, что игроки были слишком разочарованы после непопадания сборной Италии на чемпионат мира-2018.

– Они разочарованы, – цитирует Mirror Аллегри. – За 15 дней в расположении национальной команды они устали физически и, прежде всего, морально. Это был бы шестой чемпионат мира для Буффона, вылет стал для него большим разочарованием, но он остается в хорошей форме.

Напомним, что сборная Италии не сумела квалифицироваться на чемпионат мира-2018, проиграв по сумме двух матчей Швеции.