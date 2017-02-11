23:59 11 февраля | ФУТБОЛ — Италия

Марко Боррьелло: "Мог перейти в "Реал", "Манчестер Сити" или Ювентус", но решил остаться в "Милане"

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Нападающий "Кальяри" Марко Боррьелло заявил, что в свое время мог перебраться в "Манчестер Сити", "Реал" или "Ювентус". 31 августа 2010 года игрок со своим агентом вели переговоры, но затем решил остаться в миланской команде.

- Я мог бы присоединиться к "Манчестер Сити", потому что "Милан" хотел заполучить Робинью, - цитирует La Gazzetta Dello Sport Боррьелло. - Я мог бы перейти в "Реал", так как Бронзетти говорил с Пересом об обмене на Бензема. "Рома" предложила мне тот же контракт, что у меня был в "Милане", а мой агент хотел, чтобы я присоединиться к "Юве" на правах аренды. В конце концов я не выдержал и решил остаться в "Милане". Галлиани предупредил, что если я не уйду, то буду исключен из заявки на Лигу чемпионов. Несколько лет спустя, в баре на Ибице общались с Адриано, и он сказал, что это была не его вина, Аллегри предпочел Алессандро Матри.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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samsam

Что Матри, что Борьелло - одного поля ягоды. Посредственные.

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