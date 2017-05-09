Мария Сенси: "Рома" давно хочет избавиться от Тотти"

Жена бывшего президента "Ромы" Франко Сенси Мария Сенси, утверждает, что клуб пытается избавиться от Франческо Тотти с самого начала президентства Джеймса Палотты. Контракт 40-летнего итальянца заканчивается в конце этого сезона, после чего он может перейти на руководящую должность.

- Проблема здесь только в клубе, - цитирует Football Italia Марию Сенси. - Тотти прав на все 100 процентов. Клуб пытался избавиться от него с самого начала президентства Палотты сначала с одним тренером, затем с другим и в конечном итоге со Спаллетти. Мой муж не думал дважды, когда настал момент Джузеппе Джаннини уходить. Тотти должен был уйти в отставку еще в прошлом году, и клуб не был готов принять его решение остаться. Президент должен был сказать ему: "Дорогой Франческо, спасибо, что помог нам пробиться в Лигу чемпионов, но мы не можем продлить контракт". Джеймс Палотта должен был взять на себя ответственность. Как сказал Спаллетти, тренер должен думать о команде, а президент заботиться о клубных вопросах.