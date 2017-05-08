Лучано Спаллетти: "Рома" провела хороший сезон"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти после матча 35-го тура чемпионата Италии с "Миланом" (4:1) подчеркнул, что команда провела хороший сезон. Специалист отметил: у римлян было много взлетов и падений.

– "Рома" проводит сезон, в котором было много взлетов и падений, что и определяло тренерские решения, – приводит Tmw слова Спаллетти. – Каждый имеет право интерпретировать это, как ему вздумается. Но мы боремся с сильнейшими командами чемпионата. Если все пишут только о неудачах, то это не наша проблема, а всего футбола. "Рома" провела хороший сезон.