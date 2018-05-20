Лучано Спаллетти: "Интер" может гордиться проделанной работой"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти гордится тем, как играла команда в нынешнем сезоне. В заключительном туре серии А миланцы сыграют с "Лацио" – им нужна победа, чтобы занять четвертое место и попасть в Лигу чемпионов.

– Команда в хорошей форме, – цитирует Mediaset Спаллетти. – Мои игроки могут быть довольны тем, чего добились в нынешнем сезоне. Сегодняшняя игра покажет, сыграем ли в Лиге чемпионов на следующий сезон. Но уже можно говорить, что мы хорошо поработали. Игроки выполнили свой долг. Если попадем в Лигу чемпионов, это принесет нам ценный опыт и поможет росту игроков и клуба.