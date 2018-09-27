21:45 | Футбол — Италия

Леонардо Бонуччи: "Ювентус" стал более зрелой командой"

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Защитник "Ювентуса"  Леонардо Бонуччи заявил, что туринский клуб с каждым годом прибавляет в качестве.

- Наша команда стала более зрелой, - приводит слова Бонуччи Football Italia. - Сейчас мы лучше играем против клубов из нижней части таблицы, с которыми ранее у нас возникали проблемы. Мы сделали шаг вперед в плане качества. Конкуренция, которая присутствует в нашей команде, позволяет совершенствоваться всем игрокам. 

Бонуччи в текущем сезоне провел 6 игр за туринский клуб и не отметился результативными действиями.

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