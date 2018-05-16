Квадво Асамоа: "Я остаюсь игроком "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Квадво Асамоа прокомментировал информацию о возможном переходе в "Интер". Ранее сообщалось, что футболист прошел медосмотр в миланском клубе.

- Я читал слухи в соцсетях. Но могу заявить, что ничего не подписано, и я по-прежнему игрок "Ювентуса", - цитирует игрока around-j.com. - На данный момент я могу как продлить контракт, так и перейти в другой клуб. Я все еще думаю, какое решение принять. У меня было много предложений о переходе из Англии и Турции. Но я не перешел ни в "Челси", ни в турецкий клуб. Мне хорош в "Ювентусе", я никогда не хотел сменить клуб, чтобы потом жалеть об этом.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 19 матчей в серии А и сделал одну голевую передачу. Его контракт с "Юве" истекает в конце нынешнего сезона.