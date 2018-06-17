Ким Чен Ын болеет за "Интер"

Бывший итальянский сенатор Антонио Рацци признался, что глава КНДР Ким Чен Ын поддерживает "Интер". Он рассказал, что во время встреч с северокорейским лидером старался не говорить о футболе.

– Все началось в 2011 году, когда Ким возглавил КНДР, – цитирует Tuttosport Рацци. – В молодости, когда он учился в Берне, часто ездил в Милан, чтобы смотреть матчи. Он любит итальянский футбол и болеет за "Интер". Я же большой поклонник "Ювентуса". Мы никогда не говорили о футболе, потому что между этими командами очень большое соперничество. Я не хотел создавать напряженность. Постоянно говорил себе: "Не надо обсуждать "Ювентус" и "Интер" с ним, а то он тебя застрелит!"