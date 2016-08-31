05:16 | ФУТБОЛ — Италия

Карлос Бакка: "Я – один из лучших нападающих в Италии? Хочу не опускать планку"

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Нападающий "Милана" Карлос Бакка выразил удовлетворение игрой команды на старте сезона. Футболист сборной Колумбии отметился хет-триком в матче первого тура чемпионата Италии с "Торино" (3:2), однако не смог отличиться в игре с "Наполи" (2:4).

– Мы провели отличную подготовку и начала сезон неплохо, – приводит Tmw слова Бакки. – Я доволен своей игрой. Я – один из лучших нападающих серии А? Это результат работы и приобретения опыта. Ответственность возрастает, но я хочу не опускать планку, а продолжать прогрессировать.

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