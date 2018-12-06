Карло Анчелотти: "Хочу остаться в "Наполи" надолго"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что хотел бы остаться в этом клубе на долгие годы. 59-летний специалист возглавил неаполитанцев 23 мая 2018 года.

- Футбол - это красивая и интересная игра, - приводит слова Анчелотти Football Italia. - Я выполняют свою работу со страстью. Люди в Неаполе относятся к своей команде с уважением. Я хотел бы надолго остаться в "Наполи". Возможно, мне позволят воплотить все свои планы здесь.

"Наполи" занимает 2-е место в чемпионате Италии, имея в активе 32 очка. Отставание от "Ювентуса", идущего первым, составляет 8 очков.

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