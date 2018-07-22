"Интер" сможет купить Видаля, если продаст игроков на 30 миллионов евро

"Интер" всерьез намерен подписать контракт с полузащитником "Баварии" Артуро Видаля, сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, переход чилийского хавбека может состояться, если "нерадзурри" продадут игроков на 30 миллионов евро.

Издание полагает, что итальянский клуб ради покупки Видаля расстанется с хавбеками Матиасом Весино и Роберто Гальярдини.

Контракт полузащитника с "Баварией" рассчитан до конца сезона-2018/19. Его трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, оценивается в 35 миллионов евро. В прошлом сезоне Видаль принял участие в 35 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 6 мячей и отдав 2 голевые передачи.