"Интер" сделал заявление относительно инцидента с расистскими оскорблениями в адрес Кулибали

Миланский "Интер" выступил с заявлением относительно инцидента с расистскими оскорблениями в адрес игрока "Наполи" Калиду Кулибали, которые имели место во время очного поединка обеих команд.

- С момента своего основания в 1908 году "Интер" всегда поддерживал интеграцию, инновации и прогресс. Милан всегда был гостеприимным городом. Вместе мы боремся за будущее без дискриминации. Те, кто этого не понимает, не должны быть с нами, - говорится в заявлении клуба, выложенном в его официальном твиттере.

Миланский "Интер" был наказан двумя матчами без зрителей за расистские оскорбления в адрес защитника "Наполи" Калиду Кулибали. На фанатскую трибуну Curva Nord доступ будет закрыт в течение трех следующих домашних игр.