"Интер" не смог удержать победу в матче с "Кьево"

"Интер" сыграл вничью с "Кьево" в матче 17-го тура чемпионата Италии (1:1). Голом в составе "нерадзурри" отметился нападающий Иван Перишич, у гостей отличился форвард Серджо Пеллиссьер.
"Интер" набрал 33 очка и остался на третьем месте в турнирной таблице. "Кьево" с 5 баллами располагается на последней строчке.
Чемпионат Италии
Серия А
17-й тур
Голы: Перишич, 39 (0:1). Пеллиссьер, 90+1 (1:1).
"Кьево": Соррентино, Россеттини, Барба, Бани, Хетемай, Ригони, Депаоли, Кийен (Ярошиньски, 46), Пеллиссьер, Меджорини (Стемпиньски, 61), Джаккерини (Бирса, 77).
"Интер": Ханданович, де Фрай, Врсалько, Д`Амброзио, Шкриньяр, Наингголан (Весино, 67), Жоау Мариу (Валеро, 82), Брозович, Перишич, Икарди, Политано (Мартинес, 75).
Предупреждения: Кийен, 30. Хетемай, 42. Жоау Мариу, 53. Брозович, 59. Ригони, 61.
Судья: Паскуа.
22 декабря. Верона. Стадион "Marc'Antonio Bentegodi".
В другом матче "Парма" и "Болонья" сыграли вничью (0:0). Желто-синие с 22 очками занимают 12-е место в турнирной таблице, красно-синие располагаются на 18-й строчке, имея в активе 13 баллов.
"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Гальоло, Бастони, Ригони, Барилла, Скоццарелла (Штулац, 72), Жервинью (Чичиретти, 84), Силигарди (Спрокати, 63), Инглезе.
"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Калабрези, Маттьелло, Хеландер, Джемаили (Орсолини, 69), Сванберг, Надь, Паласио, Сантандер (Дестро, 80).
Предупреждения: Бруну Алвеш, 21. Силигарди, 30. Надь, 31. Скоццарелла, 39. Маттьелло, 49. Данилу Ларанжейра, 89.
Судья: Абиссо.
22 декабря. Парма. Стадион "Ennio Tardini".