"Интер" хочет приобрести Видаля у "Барселоны"

"Интер" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Алейшу Видалю, сообщают итальянские СМИ.

По информации La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб обратил внимание на игрока после того, как не смог приобрести у "Валенсии" Жоау Канселу. "Интер" хочет арендовать футболиста с опцией выкупа за 10 миллионов евро. "Барселона" же хочет выручить за него за 15 миллионов евро. Также испанцем интересуется его бывший клуб "Севилья".

28-летний защитник в прошлом сезоне провел 25 матчей во всех турнирах и забил два мяча при четырех голевых передачах.