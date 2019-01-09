Икарди опоздал на тренировку "Интера" и был оштрафован на 100 тысяч евро

Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди опоздал на тренировку своей команды, за что был подвергнут штрафу размером в 100 тысяч евро.

Икарди стал уже вторым игроком "Интера" в текущем сезоне, который был наказан за опоздание. В декабре подобным проступком отметился Раджа Наингголан.

Ранее стало известно о том, что жена и агент футболиста Ванда Нара не согласилась с предложением "Интера" о новом контракте. Она требует для своего супруга зарплату в 8 миллионов евро за сезон, в то время как клуб предлагает семь