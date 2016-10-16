Икарди написал открытое письмо фанатам "Интера"

Капитан "Интера" Мауро Икарди написал открытое письмо фанатам команды. Ранее радикальная группа болельщиков потребовала отобрать у него капитанскую повязку из-за фрагмента в его автобиографической книге, который, по их мнению, оскорбляет фанатов.

"Уважаемая Северная трибуна. Я удивлен и разочарован.

Удивлен отношением к эпизоду, в котором я потерял самообладание из-за послематчевого адреналина. В книге я немного приукрасил несколько фактов. Разочарован я той шумихой, которая была поднята. Я просто рассказал об инциденте. Я просто поделился воспоминаниями. Если бы у меня было хоть немного мозгов, я бы не стал обижать Северную трибуну. Я не хотел проявлять к ней неуважение.

Капитанская повязка - воплощение моей детской мечты, она приносит радость мне и моей семье. Каждое воскресенье я просто пытаюсь забить голы в первую очередь ради вас, ведь я люблю "Интер". Надеюсь, вы понимаете, насколько вы важны для меня, и как я сильно люблю вас, даже если вы освистываете меня. Я прошу только одного: будьте рядом с "Интером", как вы делали и раньше. Мы в вас нуждаемся. С любовью, Мауро", - написал Икарди на своей странице в Instagram.