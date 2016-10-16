Радикальные фанаты "Интера" требуют лишить Икарди капитанской повязки

Нападающий "Интера" Мауро Икарди попал в немилость собственных фанатов, которые потребовали забрать у аргентинца капитанскую повязку. Причиной такого требования стала автобиографическая книга футболиста.

В частности, в ней Икарди описывает, как "стал героем в глазах партнеров по команде" после февральской игры 2015 года против "Сассуоло" (1:3). "После игры я подошел к фанатской трибуне, потому что там меня ждал мальчик, который в своем письме попросил меня дать ему свою футболку. Несмотря на обозленных фанатов, я подошел к нему и вручил футболку. Он был счастлив, в его глазах читался восторг, но вдруг подбегает к нему фанат, выхватывает футболку и швыряет ее обратно. Я сказал ему: "Ты – кусок г**на. Хочешь доказать позицию своей группировки, обижая маленького ребенка?! Головой вообще думаешь?!".

Пересказ этой истории Икарди не понравился фанатам, которые назвали слова футболиста ложью. "После этого тебя для нас больше не существует. Что за убогая фантастика? Вся эта книга – сплошная ложь, благодаря которой ты хочешь очернить фанатов команды. Ты не заслуживаешь капитанской повязки", – цитирует Football Italia заявление группировки Curva Nord.