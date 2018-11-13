Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин дисквалифицирован на два матча чемпионата Италии по итогам встречи с "Ювентусом" в рамках 12-го тура серии А (0:2). 30-летнему аргентинцу также было вынесено предупреждение.

На 83-й минуте матча против "бьянконери" Игуаин был удален с поля: он получил вторую желтую карточку за яростные споры с арбитром.

Игуаин в текущем сезоне провел 13 матчей за "Милан", забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

"Милан" после 12 туров занимает 5-е место в чемпионате Италии, имея в активе 21 очко.

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