Гонсало Игуаин: "Мой жест после гола не был издевательством над "Наполи"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин после матча 15-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (1:0) отметил, что не хотел оскорбить соперников празднованием своего гола. Форвард провел первый матч в Неаполе после скандального переезда в Турин, а его жесты после забитого мяча были направлены в сторону запасных.

- Издевательство над "Наполи"? Мой жест был для товарищей по "Юве", которые сидели в запасе, - приводит Football Italia слова Игуаина. - Они тоже заслуживают победы, празднование гола было для них.

Я не люблю бесполезную болтовню и оставляю ее другим. Мои знакомые могут подтвердить, что я не люблю людей с микрофонами. Футболисту лучше говорить действиями на поле.