Гол Сандру принес "Ювентусу" победу в туринском дерби

"Ювентус" обыграл "Торино" в матче 25-го тура чемпионата Италии. Туринское дерби завершилось со счетом 1:0, а единственный гол был забит на 33-й минуте Алексом Сандру.

Эта победа позволила "Ювентусу" выйти на первое место в турнирной таблице, в активе "старой синьоры" 65 очков. У "Наполи" 63 очка и одна игра в запасе. "Торино" с 36 очками занимает девятую позицию.

Чемпионат Италии

25-й тур

"Торино" – "Ювентус" – 0:1 (0:1)

Гол: Сандру, 33 (0:1).

"Торино": Сиригу, Бурдиссо, Де Сильвестри (Эдера, 80), Молинаро, Ансальди, Нкулу, Ринкон, Оби (Акуа, 72), Базелли (Ньянг, 55), Яго Фальке, Белотти.

"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Де Шильо, Сандру, Ругани, Хедира, Пьянич, Асамоа, Стураро, Игуаин (Бернардески, 15. Лихтштайнер, 90), Дуглас Коста (Дибала, 66).

Предупреждения: Де Шильо, 65. Молинаро, 90+2.

Судья: Орсато.

18 февраля. Турин. Стадион "Олимпико Гранде Торино".