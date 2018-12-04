Гол Милика принес "Наполи" победу над "Аталантой"

"Наполи" обыграл "Аталанту" в матче 14-го тура чемпионата Италии - 2:1. Победный мяч на 85-й минуте забил нападающий Аркадиуш Милик.

Неаполитанцы набрали 32 очка и вышли на второе место в турнирной таблице. Команда отстает от "Ювентуса" на 8 очков.

Чемпионат Италии

Серия А

14-й тур

"Аталанта" - "Наполи" - 1:2 (0:1)

Голы: Руис, 2 (0:1). Сапата, 56 (1:1). Милик, 85 (1:2).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Паломино, Хатебур, Гозенс, Манчини (Тумминелло, 89), де Рон, Фройлер, Гомес, Сапата, Ригони (Вальцания, 71).

"Наполи": Оспина, Альбиоль, Мариу Руй, Максимович (Хюсай, 78), Кулибали, Хамшик, Аллан, Руис (Зелиньски, 77), Кальехон, Мертенс (Милик, 82), Инсинье.

Предупреждения: Аллан, 14. Мазиелло, 61. Мариу Руй, 78.

Судья: Джакомелли.

3 декабря. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia".