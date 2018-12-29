Гол Бальде принес "Интеру" победу над "Эмполи"

"Интер" победил "Эмполи" в матче 19-го тура чемпионата Италии - 1:0. Единственный гол встречи на счету у Кейта Бальде.

"Интер" занимает третью строчку в турнирной таблице серии А, набрав 39 очков. "Эмполи" с 16-ю очками находится на 17-м месте.

В другом матче дня "Дженоа" и "Фиорентина" победителя не выявили - 0:0.



Чемпионат Италии

Серия А

19-й тур

"Эмполи" - "Интер" - 0:1 (0:0)

Гол: Бальде, 72.

"Эмполи": Проведель, Паскуаль (Антонелли, 38. Мчедлидзе, 74), Сильвестре, Весели, Унтерзее, Расмуссен, Акуа, Беннасер, Траоре, Капуто, Ла Гумина (Зайц, 24).

"Интер": Ханданович, Асамоа, де Фрай, Врсалько, Шкриньяр, Валеро (Мартинес, 67), Жоау Мариу, Весино (Наингголан, 57), Икарди, Бальде (Д`Амброзио, 84), Политано.

Предупреждения: Мартинес, 68. Беннасер, 74.

Судья: Ла Пенна (Италия).

29 декабря. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".

Чемпионат Италии

Серия А

19-й тур

"Дженоа" - "Фиорентина" - 0:0

"Дженоа": Раду, Кришито, Бираски, Ромеро, Лазович, Хильемарк (Мигел Велозу, 59), Ромулу, Бесса (Сандру, 89), Ролон, Пентек, Куаме (Фавилли, 83).

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Лаурини (Чеккерини, 65), Миленкович, Нергор, Верету, Фернандес (Бенасси, 57), Миральяс (Пьяца, 83), Симеоне, Кьеза.

Предупреждения: Бираги, 69. Пентек, 75. Лазович, 90.

Судья: Масса (Италия).

29 декабря. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

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