"Фрозиноне" - "Аталанта": Видеотрансляция матча - в 14.30

В матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 20 января, встречаются "Фрозиноне" и "Аталанта". Игра нового уик-энда серии А начнется в 14.30 по московскому времени.

"Фрозиноне" с десятью очками занимает 19-е место в чемпионате. У "Аталанты" 28 очков и восьмая позиция.

Компания Winline предлагает следующие коэффициенты на матч: победа хозяев - 6.76, ничья - 4.78, победа гостей - 1.41.

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"Фрозиноне" - "Аталанта": чемпионат Италии по футболу, серия А, 20-й тур, 20 января 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 14.30 (мск)

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