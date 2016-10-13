Франческо Тотти: "Я сыграл с Марадоной, теперь можно уходить"

Капитан "Ромы" Франческо Тотти сказал, что может повесить бутсы на гвоздь, поскольку сыграл в одной команде с легендарным аргентинцем Диего Марадоной. 40-летний итальянец сыграл за команды Марадоны в благотворительном матче против команды Роналдинью (3:4) и отметился забитым мячом.

-Я сыграл с Марадоной, теперь могу уходить, - цитирует Italianfootballdaily Тотти. - "Наполи"? Они сильны и без Милика, желаю ему скорейшего выздоровления. Кто в Италии является "анти-Ювентусом" - "Наполи" или "Рома"? Думаю, одна из двух команд точно является.