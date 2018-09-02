"Фиорентина" обыграла "Удинезе" в матче 3-го тура чемпионата Италии (1:0). Единственный гол в этой встрече забил полузащитник Марко Бенасси.

Чемпионат Италии

Серия А

3-й тур

"Фиорентина" - "Удинезе" - 1:0 (0:0)

Гол: Бенасси, 73.

"Фиорентина": Лафон (Дронговски, 46), Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович, Бенасси, Эйсерик (Пьяца, 64), Фернандес, Жерсон (Дабо, 83), Симеоне, Кьеза.

"Удинезе": Скуффет, Найтинк (Визеу, 88), Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Бехрами (Д`Алессандро, 80), Фофана, Мачис, де Пауль, Пуссетто (Теодорчик, 62), Лазанья.

Предупреждения: Жерсон, 60. Фофана, 63. Пеццела, 85. Бираги, 89.

Судья: Джуа.

02 сентября. Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".

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